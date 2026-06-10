Drohnenangriffe der Armee auf US-Stützpunkte in der Region

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf die Öffentlichkeitsabteilung der Armee, setzte die Armee der Islamischen Republik Iran am frühen Mittwochmorgen, den 20. Chordad 1405 (10. Juni 2026), im Zuge der fortgesetzten Operationen zur Bekämpfung der Schandtaten und Belästigungen durch die US-Armee für die Bewohner des Südens des Landes in einer Gegenaktion mit einer Welle von Drohnenangriffen US-Stützpunkte und Radarsysteme der Fünften US-Flotte in Bahrain ins Visier.