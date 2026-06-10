Arabische Medien: Die Revolutionsgarden haben US-Stützpunkte in der Region in Brand gesteckt

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete, erklärten lokale Quellen, dass am frühen Mittwochmorgen in Bahrain nach einem Luftangriff auf das Land die Warnsirenen ausgelöst wurden.

Berichten zufolge drangen Raketen in den Himmel Bahrains ein, und die Luftabwehrsysteme wurden zu ihrem Abfangen aktiviert.

Arabische Medien berichteten, dass der Stützpunkt, auf dem sich US-Militärangehörige in Bahrain befinden, Ziel von Drohnen- und Raketenangriffen war.

Auch das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine in Bahrain wurde getroffen, so die genannten Quellen.

Berichten zufolge dauern mehrere Explosionen in Bahrain an.

Gleichzeitig berichteten lokale Quellen, dass Explosionen Kuwait erschütterten, die Warnsirenen jedoch nicht ausgelöst wurden.

Der Generalstab der kuwaitischen Armee behauptete ebenfalls, dass die Luftverteidigungssysteme seines Landes derzeit mit Luftzielen (Iran) kämpfen.

Es wird gesagt, dass der Stützpunkt amerikanischer terroristischer Militärangehöriger im Gebiet Al-Jahra in Kuwait angegriffen wurde.

Wenige Minuten später schrieben arabische Medien, dass von Iran abgefeuerte Raketen die Stützpunkte Al-Azraq und Muwaffaq as-Salti in Jordanien trafen, auf denen sich US-Militärangehörige befinden und die als wichtigster Ausgangspunkt für die US-Luftwaffe in der Region gelten.

Die Medien berichteten von mehreren gewaltigen Explosionen, die im Gebiet Sakhir in Bahrain (das den Stützpunkt Isa umfasst) zu hören waren.