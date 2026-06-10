Khatam-Hauptquartier: Armee und Revolutionsgarden griffen US-Stützpunkte an

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte das Hauptquartier von Khatam al-Anbiya: „Als Reaktion auf die Aggression der US-Armee in einigen Gebieten im Süden des Landes unter dem fadenscheinigen Vorwand des Absturzes ihres eigenen Hubschraubers wurden einige US-Stützpunkte in der Region zum Ziel eines mächtigen Angriffs der heldenhaften Armee der Islamischen Republik und der Revolutionsgarden (IRGC).

Die US-Armee soll wissen, dass im Falle einer Wiederholung der Aggression gegen die Islamische Republik Iran vernichtende und umfangreichere Schläge gegen den Zielkatalog in der Region geführt werden.“