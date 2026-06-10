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Khatam-Hauptquartier: Armee und Revolutionsgarden griffen US-Stützpunkte an

10 Juni 2026 - 09:26
News ID: 1825138
Source: ABNA
Khatam-Hauptquartier: Armee und Revolutionsgarden griffen US-Stützpunkte an

Das Hauptquartier von Khatam al-Anbiya erklärte: Der Angriff der Armee und der Revolutionsgarden auf US-Stützpunkte erfolgte als Reaktion auf die Aggression der terroristischen US-Armee in Gebieten im Süden des Landes aufgrund des Absturzes eines Apache-Hubschraubers.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte das Hauptquartier von Khatam al-Anbiya: „Als Reaktion auf die Aggression der US-Armee in einigen Gebieten im Süden des Landes unter dem fadenscheinigen Vorwand des Absturzes ihres eigenen Hubschraubers wurden einige US-Stützpunkte in der Region zum Ziel eines mächtigen Angriffs der heldenhaften Armee der Islamischen Republik und der Revolutionsgarden (IRGC).

Die US-Armee soll wissen, dass im Falle einer Wiederholung der Aggression gegen die Islamische Republik Iran vernichtende und umfangreichere Schläge gegen den Zielkatalog in der Region geführt werden.“

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