Das Ziel Israels und Amerikas ist es, zu verhindern, dass der Iran eine Regionalmacht wird

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA enthüllte «Yehiel Leiter», Botschafter des zionistischen Regimes in Washington, im Interview mit Fox News die versteckten Ziele des Angriffs dieses Regimes gemeinsam mit den USA auf den Iran und räumte ein: «Wir haben die gleichen Ziele wie Amerika, und wir wollen, dass der Iran keine dominierende Regionalmacht ist.»

Leiter, der darüber hinwegsieht, dass das zionistische Regime selbst der größte Bedrohungsfaktor in der Region ist, sagte: «Wir arbeiten mit Amerika zusammen, um sicherzustellen, dass der Iran die Region nicht bedrohen kann.»

Ohne auf die aggressiven Angriffe des zionistischen Regimes auf den südlichen Vorort von Beirut und den Bruch des Waffenstillstands mit dem Libanon einzugehen, behauptete er: «Israel war gezwungen, auf die Angriffe des Irans zu antworten, und Teheran hat ein Beispiel dafür erhalten, wie Israel reagiert.»

Während Medien berichteten, dass im jüngsten Gespräch zwischen Trump und Netanjahu sehr derbe Worte gewechselt wurden und der US-Präsident den israelischen Premierminister als verrückt bezeichnete, behauptete Leiter, das jüngste Gespräch zwischen Trump und Netanjahu sei freundschaftlich gewesen und zeuge von einer tiefen 40-jährigen Beziehung zwischen Washington und Tel Aviv.

Leiter wies auf die Abstimmung zwischen Washington und Tel Aviv hin und fügte hinzu, dass es eine enge Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis zwischen Amerika und Israel gebe.

Er behauptete weiter: «Trump forderte eine Deeskalation; eine Frage, mit der nach seiner Behauptung auch der israelische Premierminister einverstanden war.»

Dies geschah, obwohl Trump behauptete, er werde Netanjahu bitten, dem Iran nicht zu antworten, der Premierminister des israelischen Regimes aber nur wenige Stunden später einen erneuten Angriff auf Ziele im Iran anordnete — eine Handlung, die zeigt, dass Netanjahu Trumps Worten keine Bedeutung beimaß.