Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Ahronoth zu, dass der Iran das letzte Wort gesprochen und seine Stärke bei der Schaffung einer neuen regionalen Gleichung gezeigt habe.

Die Zeitung bezieht sich dabei auf die entschlossene Raketenantwort unseres Landes auf den Waffenbruch durch das zionistische Regime und die Aggressionen dieses Regimes gegen den südlichen Vorort von Beirut (Dahieh).

Zuvor hatte Yehiel Leiter, Botschafter des zionistischen Regimes in Washington, in einem Interview mit Fox News die Ziele des Angriffs dieses Regimes gemeinsam mit den USA auf den Iran offengelegt und eingeräumt: „Wir haben die gleichen Ziele wie die USA und wollen, dass Iran keine dominierende Regionalmacht ist.“

Leiter, der vergisst, dass das zionistische Regime selbst der größte Bedrohungsfaktor in der Region ist, sagte: „Wir arbeiten mit den USA zusammen, um sicherzustellen, dass der Iran die Region nicht bedrohen kann.“