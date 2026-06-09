Kanani Moghaddam: Der Iran hat bewiesen, dass er die Widerstandsfront unterstützt

Hossein Kanani Moghaddam, Experte, politischer Aktivist und Generalsekretär der Grünen Partei, erklärte in einem Interview über die Entwicklungen der letzten 24 Stunden in der Region, die zum Raketenangriff unseres Landes auf die besetzten Gebiete führten: Der Krieg der Willen findet immer dann statt, wenn man beobachten muss, wie fest und entschlossen die Parteien in ihrem Willen sind, denn sie werden auf die Probe gestellt, damit die Gegenseite in ihren Berechnungen abschätzen kann, welche Vorteile sie geben oder nehmen muss.

Er fügte hinzu: Die Angelegenheit des Libanon, des Widerstands und der Einheit der Arenen war einer jener Wendepunkte der Prüfung des Iran bei der Unterstützung des Widerstands, bei dem er erfolgreich bestanden hat und den Amerikanern, dem zionistischen Regime und der Welt bewiesen hat, dass wir mit unseren Verbündeten und denen, die sich an der Widerstandsfront gegen das zionistische Regime befinden, zusammenstehen.

Das zionistische Regime war gezwungen, seine Berechnungen bezüglich der Fähigkeiten des Iran zu ändern

Dieser politische Experte betonte: Diese Unterstützung des Iran war sowohl für das libanesische Volk als auch für die Muslime der Welt sehr wichtig; zugleich war das zionistische Regime gezwungen, die Fähigkeit der Islamischen Republik, auf seine Drohungen zu reagieren, zu sehen und seine Berechnungen zu überdenken. Andererseits hat Netanjahu keine andere Wahl, als sich aus dem Libanon zurückzuziehen, und wenn wir vereint und zusammenhalten, wird dies eine goldene Seite in der Geschichte des Widerstands sein, denn der Widerstand kann dem Feind zu den notwendigen Zeiten schwere Schläge versetzen.

Er fuhr fort: Man muss sagen, dass das zionistische Regime keine richtige Einschätzung der Reaktionsfähigkeit des Iran hatte und dachte, dass die Aussagen Trumps, wonach der Iran keine Verteidigungs-, Raketen-, Luft-, Drohnen- und Seemacht mehr habe, zutreffen, und dass der Iran daher nicht auf den Bruch der Waffenstillstände im Libanon reagieren könne; ihre Analyse war, dass selbst wenn sie Dahieh und Beirut treffen würden, maximal die Hisbollah antworten würde, aber sie sahen, dass dies nicht der Fall ist und der Iran eine harte Antwort gibt.