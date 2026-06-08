Jemen: Irans Raketenangriff festigte die Einheit der Fronten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Yaman Net erklärte das jemenitische Außenministerium in einer Erklärung, dass die iranischen Raketenangriffe auf die besetzten Gebiete die Formel der „Einheit der Fronten“ gefestigt und die Formel der „Aggression ohne Kosten“ zerschlagen hätten, die der israelische Feind durchzusetzen und zu institutionalisieren versuchte.

Das jemenitische Außenministerium fügte hinzu: Die Achse des Dschihad, des Widerstands und Al-Quds befindet sich in ständiger Koordinierung, um allen möglichen Entwicklungen und Ereignissen zu begegnen.