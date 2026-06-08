Unterstützung der palästinensischen Mudschahidin-Bewegung für Irans Antwort auf das zionistische Regime

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das jemenitische Al-Masirah beglückwünschte die palästinensische Mudschahidin-Bewegung in einer Erklärung die iranische Raketenantwort auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen den südlichen Vorort von Beirut (Dahieh).

Die palästinensische Bewegung „Al-Mudschahidin“ unterstützte in einer Erklärung die Aktion der Islamischen Republik Iran als Antwort auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen den südlichen Vorort von Beirut.

Diese Bewegung erklärte, dass Irans Antwort an das zionistische Regime neue Gleichungen auf dem Schlachtfeld geschaffen habe und zeige, dass nur die Sprache der Stärke und des Widerstands die Fortsetzung der Pläne und Aggressionen der Feinde verhindern könne.

In dieser Erklärung wird das zionistische Regime auch als Hauptursache für Instabilität und Unsicherheit in der Region beschrieben, und es wird betont, dass die Konfrontation mit diesem Regime notwendig sei, um Stabilität in die Region zurückzubringen.

Die Mudschahidin-Bewegung forderte die Völker der Region und die verschiedenen Strömungen auf, sich zur Bekämpfung der „Abenteuer des zionistischen Regimes und der US-Hegemonie“ zusammenzuschließen.