Die Waffenruhe im Libanon war ein untrennbarer Teil der Waffenstillstandsvereinbarung

Laut der Nachrichtenagentur Abna wurde eine Erklärung des Außenministeriums über die defensiven Schläge Irans gegen Ziele des zionistischen Regimes veröffentlicht.

Der Wortlaut der Mitteilung ist wie folgt:

Als Folge der wiederholten Verstöße gegen die Waffenruhe vom 8. April und der Wiederholung aggressiver Handlungen des zionistischen Regimes gegen den Libanon und die Islamische Republik Iran, einschließlich der Kollaboration mit der terroristischen Armee Amerikas bei den Angriffen der letzten zwei Wochen auf iranische Schiffe und Ziele in den südlichen Regionen des Landes sowie der Kollaboration mit dem amerikanischen Regime bei der Seeräuberei gegen das iranische Volk, haben die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran am Sonntagabend, dem 7. Juni 2025, im Rahmen des inhärenten Rechts auf legitime Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen mehrere militärische Ziele im Norden der besetzten palästinensischen Gebiete angegriffen.

Die Islamische Republik Iran betont die ernsthafte Entschlossenheit des iranischen Volkes, seine Sicherheit und nationalen Interessen überall dort, wo sie es für notwendig erachtet, entschlossen zu verteidigen, und erinnert daran, dass die Waffenruhe im Libanon ein untrennbarer Teil der Waffenstillstandsvereinbarung vom 8. April 2025 war und dass die US-Regierung die direkte Verantwortung für die Verstöße gegen die Waffenruhe durch das zionistische Regime und die daraus resultierenden Folgen sowie für jede Eskalation der Spannungen in der Region trägt.

Die Islamische Republik Iran warnt davor, dass jedes böswillige Abenteuer des zionistischen Regimes gegen den Libanon oder die Islamische Republik Iran mit einer vernichtenden und umfassenden Reaktion der tapferen iranischen Streitkräfte beantwortet wird.