Vernichtende und präzise Antwort Irans auf die wiederholten Waffenstillstandsverstöße und Verbrechen des zionistischen Regimes

Wie der Korrespondent von Abna berichtet, führten die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran am Sonntagabend in Ausübung des Rechts auf legitime Selbstverteidigung und als Reaktion auf die wiederholten und brutalen Verstöße gegen die Waffenruhe durch das verbrecherische zionistische Regime einen massiven und vernichtenden Raketenangriff auf militärische und strategische Einrichtungen in den besetzten Gebieten durch.

Diese Bestrafungsaktion erfolgte, nachdem das zionistische Regime mit voller Unterstützung der USA die vereinbarte Waffenruhe an der libanesischen Front wiederholt gebrochen, den Südlibanon und die Dahieh-Regionen angegriffen und Dutzende unschuldiger libanesischer Zivilisten getötet hatte.