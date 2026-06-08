Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte der Kommandeur des Khatam al-Anbiya-Stützpunkts in einer Erklärung: „Das aggressive zionistische Regime hat unter der grünen Ampel und Unterstützung des verbrecherischen Amerikas sowie dem Schweigen der internationalen Gremien seine Schandtaten gegen das unterdrückte Volk des Libanon durch wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe Tag für Tag erhöht und begeht Kriegsverbrechen mit verbotenen Waffen, darunter Phosphorbomben.“

Trotz der früheren Warnungen der Islamischen Republik Iran hat das kindermordende zionistische Regime alle roten Linien überschritten, die Angriffe im Südlibanon verstärkt und Dahieh (Beirut) ins Visier genommen.

Wir hatten zuvor gewarnt, dass wir im Falle einer Ausweitung der Verbrechen in Dahieh (Beirut) Ziele in den besetzten Gebieten angreifen würden.

Die zionistische Armee muss ihre Angriffe auf den Südlibanon und Dahieh einstellen. Sollte sie ihre Angriffe auf diese Region ausweiten oder auf die iranischen Aktionen reagieren, wird sie mit vernichtenderen und bedauerlicheren Schlägen konfrontiert, und es werden verheerende Angriffe gegen das Regime und seine Unterstützer beginnen.