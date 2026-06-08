Iranische Revolutionsgarde: Luftwaffenstützpunkt Ramat David mit ballistischen Raketen angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarde eine Erklärung zum iranischen Raketenangriff als Antwort auf den Waffenbruch durch das zionistische Regime ab.

Der Wortlaut der Erklärung ist wie folgt:

Als Reaktion auf die umfassenden Verbrechen des zionistischen Besatzungsregimes im Südlibanon, die massenhafte Tötung und Vertreibung des unterdrückten Volkes in den Gebieten von Tyros, Nabatäa und anderen Orten, einschließlich Dahieh (Beirut), wurde der Luftwaffenstützpunkt Ramat David, der Ursprung dieser Aggressionen, mit ballistischen Raketen der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarde angegriffen.

Unsere Zustimmung zum Waffenstillstand am 8. April war an die Bedingung einer Feuereinstellung an allen Fronten geknüpft; aber wie üblich hielten sich die USA und das zionistische Regime nicht an ihre Verpflichtungen. Sie setzten ihre Aggressionen und Verbrechen im Libanon fort und verletzten den Waffenstillstand durch wiederholte Angriffe auf die Küsten und iranische Schiffe in der Straße von Hormus, im Golf von Oman und im Indischen Ozean.

Die heutige Operation war eine Warnung. Sollten die Aggressionen wiederholt werden, werden die Antworten umfassender ausfallen und alle amerikanisch-zionistischen Ziele in der Region umfassen.