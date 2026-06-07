Absicht europäischer Länder, zionistische Siedler zu sanktionieren

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonten politische Quellen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass Frankreich zusammen mit mehreren europäischen Ländern versucht, durch koordinierte Sanktionen Druck auf das zionistische Regime auszuüben.

In diesem Bericht heißt es, dass die genannten Sanktionen gegen zionistische Siedler verhängt werden, die brutale Handlungen gegen Palästinenser im Westjordanland begehen. Diese Sanktionen umfassen das Einfrieren von Vermögenswerten und ein Einreiseverbot.

Die Liste der Zionisten, die von diesen Sanktionen betroffen sein werden, ist noch nicht endgültig, und es wird erwartet, dass in den kommenden Tagen eine offizielle Erklärung abgegeben wird.

Diese Maßnahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die genannten Länder als Hauptunterstützer der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser gelten.