Anti-zionistische Operation im südlichen Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte die Armee des israelischen Regimes: Sie habe einen Bericht über eine Überfahrts-Operation im südlichen Westjordanland erhalten, und die Sicherheitskräfte untersuchen die Details und Dimensionen dieses Vorfalls.

Zionistische Quellen berichteten, dass ein Siedler bei einer Überfahrts-Operation mit einem Auto südlich von Bethlehem verletzt wurde.

Diesem Bericht zufolge läuft eine groß angelegte Suche nach dem Täter dieses Ramm-Angriffs, der nach der Tat vom Tatort geflohen ist.

Die Armee des israelischen Regimes hat bisher keine weiteren Informationen über mögliche Opfer, die Identität des Täters oder den genauen Ort des Vorfalls veröffentlicht.