Machtkampf im Mossad eskaliert: Neuer Chef entlässt seinen Stellvertreter

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website der ägyptischen Zeitung Al-Sharq Al-Awsat erlebte der israelische Auslandsgeheimdienst (Mossad) eine bedeutende Veränderung in seiner Führungsstruktur: Der neue Chef der Organisation, Roman Gofman, entließ seinen Stellvertreter, die zweite Person im Mossad, bekannt unter dem Kürzel „A“.

Diesem Bericht zufolge galt diese Person als einer der Hauptkandidaten für die Nachfolge des früheren Mossad-Chefs David Barnea.

Informierte Quellen sagten den israelischen Medien, dass der entlassene Stellvertreter ein Vertrauter Barneas und ein entschiedener Gegner der Ernennung Gofmans war.

Gofman war zuvor Militärberater von Netanjahu.

Laut diesen Quellen hatte Barnea versucht, seinen Stellvertreter als Nachfolger an der Spitze des Mossad zu präsentieren, aber letztendlich wählte Netanjahu Gofman für diese Position.

Laut dem Bericht hat der entlassene Beamte mehr als 22 Jahre Erfahrung im Bereich geheimer Operationen und leitete während seiner Dienstzeit drei operative Abteilungen des Mossad.

Er erhielt außerdem fünfmal den „Israelischen Sicherheitspreis“.

Die Quellen fügten hinzu, dass zu den bekanntesten Fällen, die von diesem Geheimdienstoffizier geleitet wurden, die Versuche des Mossad gehörten, die Regierung im Iran zu stürzen, die bisher nicht verwirklicht wurden.

Gleichzeitig kritisieren einige interne Kreise des Mossad die Eile von Gofmans Entscheidung, seinen Stellvertreter zu entlassen.

Diese Quellen glauben, dass der neue Chef aufgrund seines überwiegend militärischen Hintergrunds weniger Erfahrung in der Geheimdienststruktur des Mossad hat und dass der Verbleib des früheren Stellvertreters in einer Übergangsphase zur Weitergabe von Erfahrungen und einer reibungsloseren Verwaltung sensibler Fälle beitragen könnte.

Das Büro des Premierministers des israelischen Regimes bestätigte diesen Schritt Gofmans und erklärte, dass der neue Stellvertreter aus den internen Reihen des Mossad ausgewählt werde.