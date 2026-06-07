Laut der Nachrichtenagentur ABNA enthüllte die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass die Justizbehörde des israelischen Regimes Ermittlungen zu einem Sex-Skandal von Polizeikräften dieses Regimes eingeleitet hat.

Diesem Bericht zufolge schloss ein Polizist des israelischen Regimes letzten Sonntag seinen Polizeikollegen in dessen eigener Wohnung ein und vergewaltigte ihn.

Dies ist nicht der erste Fall eines Sex-Skandals in den besetzten Gebieten, denn bereits zuvor hatten die Behörden Nevadas in den USA Tom Artyom, den Leiter der Abteilung für Information und künstliche Intelligenz des israelischen Regierungskabinetts, der als enger Vertrauter von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, gilt, unter dem Vorwurf festgenommen, ein amerikanisches Kind über das Internet getäuscht und es im Bundesstaat Las Vegas vergewaltigt zu haben.

Eine umfangreiche Untersuchung des 12. Kanals des israelischen Fernsehens deutet außerdem darauf hin, dass Chaim Yosef David, ein bekannter Rabbiner dieses Regimes, mehrere israelische Frauen missbraucht hat.

Die Opfer dieses bekannten Rabbiners betonten, dass sie zu ihm kamen, um Rat und Anleitung zur Verbesserung ihres Lebens zu erhalten, aber stattdessen missbraucht wurden.