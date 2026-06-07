Enthüllung neuer Details der israelischen Spionagewelle gegen US-Beamte

Laut der Nachrichtenagentur ABNA enthüllte die New York Times in einem ausführlichen Bericht Details einer beispiellosen Spionagekrise zwischen Washington und Tel Aviv, die das Pentagon veranlasste, die Bedrohungsstufe auf kritisch zu erhöhen. Es werden Vorwürfe erhoben, dass das israelische Regime umfangreiche Hacking- und Infiltrationsoperationen gegen persönliche Telefone und Büros von Gesandten und hochrangigen Beratern der Regierung von US-Präsident Donald Trump durchgeführt habe.

Laut diesem Bericht hat eine Sicherheitsuntersuchung des Pentagons ernsthafte Bedenken hinsichtlich umfangreicher Versuche Tel Avivs aufgedeckt, elektronische und physische Überwachung hochrangiger US-Beamter durchzuführen. Zu diesen Personen gehören Steve Witkoff, Trumps Sondergesandter; Colby, der leitende Politikberater des Pentagons; und Michael Demino, sein Stellvertreter, der direkt für die Ausarbeitung der Nahostpolitik des Pentagons verantwortlich ist.

Der Bericht betont unter Berufung auf US-Sicherheitsquellen, dass die Motive des Regimes hinter dieser intensiven Spionagewelle darin bestehen, Trumps Strategie zu entschlüsseln und die internen Mechanismen sowie die wechselnden Positionen seiner Regierung in Bezug auf Verhandlungen und den politischen Kanal mit dem Iran zu verstehen.

Die New York Times warnt, dass die Erhöhung der Spionagebedrohungsstufe dazu führen wird, dass das Pentagon strenge neue Beschränkungen für den Informationsaustausch mit israelischen Offizieren verhängt.

Der Bericht enthält wichtige Details, die von der Defense Intelligence Agency (DIA) der USA zu Infiltrationsmechanismen dokumentiert wurden. Er erwähnt mehrere bedeutende Vorfälle, darunter die Festnahme von Offizieren der militärischen Geheimdienste des Regimes beim Versuch, 2021 Abhörgeräte im Hauptquartier der Behörde zu installieren. Es wird auch berichtet, dass ein Versuch israelischer Schin-Bet-Offiziere vereitelt wurde, Abhörgeräte in einem Fahrzeug des Secret Service zu installieren, das für den Schutz von Staats- und Regierungschefs sowie diplomatischen Delegationen zuständig ist.