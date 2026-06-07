Laut der Nachrichtenagentur ABNA bestätigte Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, am Samstag, dem 6. Juni, die Reaktion des Außenministers auf die Äußerungen des libanesischen Präsidenten und schrieb auf Arabisch in einem sozialen Netzwerk: „Er verkauft den, der neben ihm steht, und kauft den, der ihm gegenübersteht. Er verlässt den, der ihn unterstützt hat, und unterstützt den, der ihn in die Enge getrieben hat!“
Schwerer Spott von Baghaei gegen den libanesischen Präsidenten: „Verkauft den Freund und kauft den Feind“
7 Juni 2026 - 10:34
News ID: 1823636
Source: ABNA
Der Sprecher des iranischen Außenministeriums reagierte auf die Behauptungen des libanesischen Präsidenten gegen Iran und schrieb in einer sozialen Netzwerkseite sinngemäß: „Der, der neben ihm steht, verkauft, und der, der ihm gegenübersteht, kauft.“
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