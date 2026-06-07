Schwerer Spott von Baghaei gegen den libanesischen Präsidenten: „Verkauft den Freund und kauft den Feind“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA bestätigte Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, am Samstag, dem 6. Juni, die Reaktion des Außenministers auf die Äußerungen des libanesischen Präsidenten und schrieb auf Arabisch in einem sozialen Netzwerk: „Er verkauft den, der neben ihm steht, und kauft den, der ihm gegenübersteht. Er verlässt den, der ihn unterstützt hat, und unterstützt den, der ihn in die Enge getrieben hat!“