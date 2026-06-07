BRICS hat eine entscheidende Rolle für die globale Energiesicherheit

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erläuterte Kasem Dschalali, Botschafter der Islamischen Republik Iran in der Russischen Föderation, in einer Rede zum Thema „Energiekooperation und Energiesicherheit im BRICS-Rahmen“ die Ansichten der Islamischen Republik Iran zur Rolle der BRICS im globalen Energiesystem.

Dschalali erklärte in dieser Sitzung: Geopolitische Spannungen, Störungen der Lieferketten, Schwankungen auf den Weltmärkten und die steigende Nachfrage in Schwellenländern zeigen, dass Energiesicherheit mehr denn je zu einer der Hauptsäulen globaler Stabilität und Entwicklung geworden ist.

Er fügte hinzu: Energiesicherheit bedeutet nicht nur den Zugang zu Energiequellen, sondern ist ein umfassendes Konzept, das Angebotssicherheit, Nachfragesicherheit, Investitionssicherheit, Technologiesicherheit, Infrastruktursicherheit und finanzielle Sicherheit umfasst.

Dschalali bezeichnete die großen Potenziale der BRICS-Mitgliedsländer als verbunden mit gemeinsamen Verantwortlichkeiten und sagte: Diese Länder sind dafür verantwortlich, eine gerechtere, stabilere und umfassendere Ordnung für die globale Energiesicherheit mitzugestalten.

Er betonte, dass Energie ein Faktor für Entwicklung, Wohlstand und Produktion sein müsse, kein Instrument für politischen Druck, und forderte den Ausbau des internationalen Nord-Süd-Korridors, den Ausbau der Verkehrs- und Logistikinfrastruktur, die Entwicklung der Hafenkooperation und die Stärkung der Verbindung der Energienetze zwischen den BRICS-Mitgliedsländern.

Der iranische Botschafter in Russland stellte fest: Diese Maßnahmen könnten zur Erhöhung der Sicherheit und Nachhaltigkeit des Energiehandels auf regionaler und globaler Ebene beitragen.

Dschalali stellte außerdem klar: Die Islamische Republik Iran hat nicht nur kein Land angegriffen, sondern stets Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Welt gefordert und wird als BRICS-Mitglied und einer der bedeutenden Energieproduzenten ihre konstruktive und wirksame Rolle bei der Verwirklichung von Gerechtigkeit und globaler Energiesicherheit spielen.