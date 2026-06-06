Hamas: Märtyrertod eines palästinensischen Säuglings in Hebron zeigt das wahre Gesicht der Besatzer

Wie der Palästinensische Informationsdienst unter Berufung auf die Nachrichtenagentur ABNA berichtete, heißt es in der Erklärung der Hamas: „Das Verbrechen des verbrecherischen zionistischen Feindes, der den sieben Monate alten Säugling 'Sami Fahd Abu Haikal' martyrisierte und seine Eltern verletzte, nachdem er sie im Süden der Stadt Hebron im Westjordanland direkt beschossen hatte, zeigt das wahre Gesicht des terroristischen und brutalen Besatzungsregimes – einer Besatzung, die auf der Legitimation von palästinensischem Blut aufgebaut ist und keinen Unterschied zwischen Kind, Säugling, Frau und Greis macht.“

In dieser Erklärung sprach Hamas ihr Beileid zum Märtyrertod dieses palästinensischen Säuglings aus und betonte, dass er als Zeuge der Verbrechen und Gräueltaten der Besatzer den Märtyrertod erlitten habe.

Die Bewegung wünschte seinem Vater, seiner Mutter und seiner standhaften Familie auch eine baldige Genesung.

Hamas betonte, dass die Besatzer, egal wie weit sie in ihrer Unterdrückung und Blutvergießen gehen, nicht in der Lage sein werden, den Willen und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes zu brechen – eines Volkes, das den Weg des Widerstands, der Konfrontation und des Kampfes gegen die Besatzung fortsetzen wird, bis es sie aus seinem Land vertrieben hat.

Hamas forderte die internationale Gemeinschaft, alle Freiheitsliebenden der Welt sowie Rechts- und Menschenrechtsinstitutionen, insbesondere die im Bereich der Kinderrechte tätigen Organisationen, auf, sofort und wirksam einzugreifen und durch alle Formen des Drucks auf die Besatzer diese davon abzuhalten, ihren organisierten Terrorismus fortzusetzen, und die unaufhörlichen Verbrechen gegen das palästinensische Volk sowie die Übergriffe auf sein Land und seine Heiligtümer zu beenden.

Soldaten des zionistischen Regimes eröffneten heute das Feuer auf ein Fahrzeug einer palästinensischen Familie im südlichen Westjordanland. Bei diesem Angriff wurden drei Familienmitglieder, darunter ein Säugling, verletzt. Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen.