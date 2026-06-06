„Entschlossene Unterstützung“ der Shanghai-Mitglieder für Iran gegen die USA und das zionistische Regime

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Eskandar Momeni, der nach Kirgisistan gereist ist, um an der Innenministertagung der SCO teilzunehmen, am Freitag (15. Chordad) nach einem Treffen der Minister mit dem Präsidenten Kirgisistans, dass es bei diesem Treffen „gute Diskussionen zu Sicherheits- und Regionalfragen“ gegeben habe.

Herr Momeni bezeichnete diese Gespräche mit Blick auf die nicht-ständige Mitgliedschaft Kirgisistans im UN-Sicherheitsrat als von „besonderer Bedeutung“ und sagte, dass er in Anwesenheit des Präsidenten dieses Landes Irans Ablehnung des „Unilateralismus“ zum Ausdruck gebracht und die „regionale Zusammenarbeit“ betont habe.

Der Innenminister fügte hinzu, dass auf der Haupttagung „die Positionen der Islamischen Republik Iran zu regionalen Fragen sowie die Aggression des zionistischen Regimes und der USA gegen unser Land entschlossen dargelegt und erläutert wurden“.

Laut Herrn Momeni bekundeten alle Mitgliedsländer, insbesondere China und Russland, ihre entschlossene Unterstützung für die Islamische Republik Iran gegen die Aggression des zionistischen Regimes und der USA und vertraten in dieser Hinsicht gute Positionen.

Er berichtete auch von der Verabschiedung einer „guten Erklärung“ am Ende dieses Treffens, die sich auf Sicherheits- und Polizeikooperation sowie auf Themen wie Drogenbekämpfung und Terrorismusbekämpfung konzentrierte.

Der Innenminister bewertete die bilateralen Treffen am Rande dieser Tagung ebenfalls als nützlich und sagte: „Solche Treffen sind an sich nützlich, weil Länder in einem kurzen Treffen ihre Ansichten zur Lösung von Problemen darlegen.“

Die Innenministertagung der SCO-Mitgliedstaaten fand in der Stadt Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, unter Beteiligung von zehn Mitgliedsländern statt, darunter China, Russland, Indien und der Iran.