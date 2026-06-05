Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Nowosti sagte Vinay Kumar, indischer Botschafter in Russland, dass Handelsbeziehungen im Rahmen der BRICS allen Mitgliedsländern in einer Zeit, in der die globalen Lieferketten unter Druck stehen, neue und bedeutende Chancen eröffnen könnten.

Er erinnerte daran, dass Indien in diesem Jahr den BRICS-Vorsitz innehat und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 bereits mehr als 150 Sitzungen und Veranstaltungen unter Beteiligung aller Mitgliedsländer durchgeführt wurden.

BRICS ist eine zwischenstaatliche Koalition und Organisation wirtschaftlich aufstrebender Mächte, die darauf abzielt, die Handels-, Politik- und Finanzzusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern zu stärken. Diese Gruppe vereint fast die Hälfte der Weltbevölkerung und stellt einen beträchtlichen Teil des globalen Bruttoinlandsprodukts.