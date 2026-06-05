Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Hodschatoleslam Mohammad Ghami, Leiter der Organisation für Islamische Propaganda, am Jahrestag des Todes des großen Gründers der Revolution, nachdem er das intellektuelle Erbe des Imam rezitierte und auf den Verlust des Märtyrer-Führers, des einzigen Interpreten der Schule des Imam, hinwies, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: „Unser weiser Imam brachte sein tiefes Wissen und seine Mystik in den Text des sozialen Lebens ein. Der Jahrestag des Todes dieser immer lebendigen Wahrheit erinnert an ein göttliches und mutiges Leben, das nach dem Vorbild des Fürsten der Gläubigen (Friede sei auf ihm) und durch Standhaftigkeit gegenüber den Unterdrückern eine neue Seele in den Körper der Gesellschaft hauchte.“

Er fügte hinzu: „Wir waren noch nicht von der Quelle dieser leuchtenden Kette getränkt, da ging unser Märtyrer-Führer, der einzige Interpret der Schule des Imam, von uns; jener, der die wahre Wertschätzung des Imam verwirklichte, indem er seinen Gedanken objektive Gestalt verlieh. Ein Führer, der selbst die rote Verlängerung dieses Weges wurde und durch seinen Märtyrertod Aufrichtigkeit und Mut mit Bedeutung füllte. So schwer und unerträglich dieser Verlust und die Trauer auch sein mögen, das Herz ist gewiss: Khomeinis Bewegung setzt sich fort.“