Berlins Scheitern bei der Erlangung eines Sicherheitsratssitzes aufgrund der Heuchelei der deutschen Herrscher

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Esmaeil Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem sozialen Netzwerk als Reaktion auf das Scheitern Deutschlands, die erforderliche Mindeststimmenzahl in der UN-Vollversammlung für die Wahl zu einem der 10 nichtständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zu erreichen: „Das Scheitern Deutschlands bei der Erlangung eines Sicherheitsratssitzes, noch dazu zum ersten Mal seit Jahrzehnten, ist ein klares Zeichen des Protests der internationalen Gemeinschaft gegen den unverantwortlichen und heuchlerischen Ansatz der Regierungselite dieses Landes in Bezug auf den Völkermord an den Palästinensern sowie auf die militärische Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran.“

Er fügte hinzu: „Erinnern wir uns daran, dass Deutschland einer der größten Verkäufer von tödlichen Waffen an das zionistische Regime ist, den Völkermord an den Palästinensern rechtfertigte und als das zionistische Regime eine militärische Aggression gegen den Iran verübte, dies anstatt sich zu internationalen Normen zu bekennen und diese Aggression zu verurteilen, wie folgt beschrieb: ‚Die schmutzige Arbeit, die Israel für uns alle erledigt‘.“

Baghaei betonte: „Dieses Land schwieg sogar zu dem Kriegsverbrechen des Massakers an 170 Schülern in der Stadt Minab durch amerikanische Raketen.“

Er sagte: „Die Welt verändert sich, und die Völker beurteilen die Behauptungen der Unterstützung des Völkerrechts nach dem tatsächlichen Verhalten der Regierungen. Das Ignorieren dieser Veränderungen wird diplomatische Kosten mit sich bringen.“