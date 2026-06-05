Sardar Hassanzadeh: Die Amerikaner haben am zehnten Tag des Ramadan-Krieges verloren

Sardar Hassan Hassanadeh, Kommandeur des Korps Muhammad Rasulullah (s.) in Teheran, erklärte in einem Interview über die Kampfkraft sowie die offensiven und defensiven Fähigkeiten des Korps für eine mögliche Konfrontation mit jeglichen Machenschaften des amerikanisch-zionistischen Feindes: „Obwohl es nicht üblich ist, alle unsere Fähigkeiten preiszugeben, weiß der Feind, dass er in jeder Auseinandersetzung mit uns auf Fähigkeiten, Stärken und Trumpfkarten gestoßen ist, denen er zuvor nicht begegnet war.“

Er fügte hinzu: „Unser Volk soll wissen, dass der Feind, wenn er in Zukunft einen weiteren Fehler begehen will, mit Sicherheit mit Szenarien konfrontiert wird, die ihn erneut verwirren und überraschen werden. Deshalb geben wir dem Volk das Versprechen, dass die Bereitschaft [unserer Streitkräfte] weitaus größer ist als zu Beginn des Ramadan-Krieges und des dritten erzwungenen Krieges.“

Der Kommandeur des Korps Muhammad Rasulullah (s.) in Teheran fuhr fort: „In all diesen Kriegen, die Sie gesehen haben, haben wir den Feind angesichts unseres Volkes, des Willens unseres Volkes und unserer Kämpfer überrascht.“

„Alle Vorstellungen und Einschätzungen des Feindes im Krieg mit dem Iran haben sich nicht erfüllt“

Er sagte: „Alle Vorstellungen und Einschätzungen, die er bis heute hatte, haben sich nicht nur nicht erfüllt und jene Ziele nicht erreicht, sondern darüber hinaus haben wir in genau den Bereichen, die der Feind anvisiert hatte, zusätzliche Vorteile erlangt.“

„Der Feind ist gedemütigt und hat seinen Eliten und Experten keine Antwort“

Hassanzadeh, mit Blick auf die Tatsache, dass die Welt und die Region die Niederlage Amerikas und den Sieg Irans akzeptiert haben, stellte fest: „Meiner Ansicht nach haben Trump und die Amerikaner am zehnten Tag des Krieges verloren, und dass Sie jetzt einige Veränderungen im Verhalten und in den Positionen beobachten, liegt daran, dass unsere Feinde wirklich vor dem Willen unseres Volkes und der Stärke unserer Streitkräfte besiegt und gedemütigt sind und keine Antwort gegenüber ihrem Volk, ihren Eliten, ihren Experten und den Völkern der Welt haben.“

Er sagte: „Heute, durch die Gnade Gottes, weiß die ganze Welt, dass die siegreiche Seite auf dem Schlachtfeld das iranische Volk, die Widerstandsfront und das islamische Iran ist, und alle wissen, dass die Amerikaner und das zionistische Regiment ihre Ziele zu 100% verfehlt haben, und natürlich müssen sie akzeptieren, dass sie vor unserem Volk in die Knie gehen und sich diesem eisernen Willen beugen sollen, der nun schon über neunzig Nächte auf den Schlachtfeldern präsent ist.“