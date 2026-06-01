Netanjahus Befehl zur Bombardierung des südlichen Vororts Dahieh von Beirut

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, dass er der Armee dieses Regimes befohlen habe, Raketenangriffe auf den südlichen Vorort Dahieh von Beirut durchzuführen.

Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, und Israel Katz, Kriegsminister dieses Regimes, gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie der Armee befohlen hätten, Ziele im südlichen Vorort Dahieh von Beirut zu bombardieren.

Netanjahu und Katz behaupteten, dass diese Entscheidung als Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe der Hisbollah getroffen worden sei. Dabei hatte die libanesische Hisbollah seit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens dessen Bestimmungen eingehalten und die Angriffe gegen das zionistische Regime eingestellt. Sie begann ihre Angriffe erst, als das zionistische Regime unter wiederholtem Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen verschiedene Gebiete des Libanon angriff und derzeit seine Bodentruppen nördlich des Litani-Flusses vorrückte und Dutzende libanesische Dörfer besetzte.