Jüngste Aggressionen des zionistischen Regimes: Bombardierung mehrerer Gebiete im Südlibanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera griff die Armee des zionistischen Regimes bei einem Drohnenangriff die Region Toul im Südlibanon an.

Die zionistischen Besatzer gaben außerdem eine Evakuierungswarnung für sieben Gebiete in Sidon im Südlibanon heraus.

Ein Korrespondent von Al Jazeera berichtete von zwei Angriffen israelischer Kampfflugzeuge auf Mifdun und Harouf, Kfar Tebnit und die Umgebung von Zoutar Est (Zoutar El Charqiya) in Nabatäa.

Al Mayadeen berichtete ebenfalls von einem Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf die Region Choukin in Nabatäa.

Die Region Arabsalim im Libanon wurde ebenfalls zum Ziel von Angriffen des zionistischen Regimes.