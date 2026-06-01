Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ismail Baghaee, Sprecher des Außenministeriums, als Reaktion auf die Erklärung des EU-Sprechers, der Irans Selbstverteidigung gegen die aggressiven Angriffe der USA verurteilte, in den sozialen Medien: „Die Erklärung der EU, die den Iran dafür verurteilt, sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung gegen illegale US-Angriffe aus einem südlichen Nachbarland am Persischen Golf auszuüben, ist ein offensichtliches Beispiel für Heuchelei und Doppelzüngigkeit. Diese Erklärung ist heuchlerisch und unverantwortlich.“

Die EU muss sich an die Rechtsstaatlichkeit und die Grundsätze der UN-Charta halten, die sie stets für sich beansprucht hat. Die EU muss ihren Ansatz aufgeben, der darauf beruht, Aggressoren zu beschwichtigen und diejenigen zu beschämen, die sich verteidigen.

Die Maßnahme Irans, Einrichtungen und Mittel anzugreifen, die für militärische Aggressionen gegen den Iran genutzt werden, ist im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung rechtmäßig.

Die Staaten sind rechtlich verpflichtet, zu verhindern, dass Angreifer ihr Territorium und ihre Mittel für Angriffe auf ein anderes Land nutzen.