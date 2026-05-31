Entsetzen der Zionisten über eine neue Bedrohung im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete der Militärkorrespondent des israelischen Senders i24 News, dass im Westjordanland Hunderte von Drohnen entdeckt wurden und die Bedrohung durch diese Drohnen zu einer sensiblen Angelegenheit in dieser Region geworden ist.

In diesem Bericht heißt es, dass die Armee des zionistischen Regimes die Intensität ihrer Angriffe in verschiedenen Teilen des besetzten Palästinas erhöht hat, da sie Berichte erhalten hat, dass Drohnen, die vom Westjordanland aus gestartet wurden, eine Bedrohung für andere Gebiete darstellen könnten, nicht nur für die Siedlungen im Westjordanland.

Laut diesem Bericht können Drohnen, die vom Westjordanland aus starten, sogar das Zentrum der besetzten Gebiete erreichen.

Zuvor hatten zionistische Medien bereits eingeräumt, dass der Luftraum über den nördlichen Gebieten der besetzten Gebiete für Hisbollah-Drohnen völlig offen ist.