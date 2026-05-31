Behauptung Tel Avivs über einen Vorstoß im Südlibanon und die Besetzung einer Region

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera behauptete die Armee des zionistischen Regimes, sie habe die Burg al-Shakif im Südlibanon erobert. Militärische Quellen in diesem Regime behaupteten ebenfalls, dass die Armee versuche, die Kontrolle über diese Region und die Umgebung des Flusses al-Saluqi zu behalten.

Sie fügten hinzu, dass die Besetzung der genannten Region nach schweren Zusammenstößen mit Kräften der Hisbollah und mit massiver Luft- und Bodenunterstützung erfolgt sei.

Die Armee des zionistischen Regimes gab außerdem eine Evakuierungswarnung an die Bewohner des Südlibanon und der Gebiete südlich des Flusses al-Zahrani heraus.

Israel Katz, der Verteidigungsminister des zionistischen Regimes, behauptete ebenfalls, dass auf Befehl Netanyahus dieser strategische Punkt zur Sicherung der besetzten Gebiete in Galiläa in die Hände der Zionisten gefallen sei.