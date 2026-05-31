Angriff von Kampfflugzeugen auf Zelte palästinensischer Flüchtlinge; prekäre Lage eines Krankenhauses in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera bombardierten Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes vor wenigen Minuten Zelte palästinensischer Flüchtlinge im Lager Dschabalia im Norden des Gazastreifens.

Bei diesem brutalen Angriff wurden mehrere palästinensische Flüchtlinge verletzt.

Darüber hinaus wurden die Angriffe zionistischer Soldaten auf den Nordosten des Lagers al-Bureidsch im zentralen Teil des Gazastreifens wieder aufgenommen.

Aufgrund der sich verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen erklärte der Direktor des Krankenhauses der al-Aqsa-Märtyrer, dass der Countdown für die Schließung dieses Krankenhauses aufgrund von Stromabschaltungen begonnen habe.