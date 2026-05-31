Details der neuen Mossad-Verschwörung gegen den Iran: Charaktermord an den Führern

Laut der Nachrichtenagentur Abna enthüllte die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ in einem Bericht neue Dimensionen der Verschwörungen des zionistischen Regimes gegen den Iran und legte einen bemerkenswerten Wandel in der Arbeitsweise des Mossad-Geheimdienstes gegenüber dem Iran offen. Laut diesem Bericht begann der Wandel des Mossad-Ansatzes vor vielen Jahren – weg von der traditionellen Konzentration auf Morde und Militäroperationen hin zu einem Prozess namens „Einflusskrieg“, dessen Ziel es ist, das iranische System von innen zu schwächen.

Dem Bericht zufolge wurde in den letzten Jahren eine spezielle Einheit innerhalb des Mossad namens „Abteilung für Einflussoperationen“ eingerichtet. Diese Einheit wurde im Rahmen von organisatorischen Reformen unter der Leitung von David Barnea, dem Chef des Mossad, mit der Motivation gegründet, „die politische und soziale Tiefe im Iran und nicht nur seine militärische Struktur ins Visier zu nehmen“.

Die Ermittlungen der zionistischen Zeitung zu diesem Thema befassen sich mit den Bemühungen des genannten Dienstes, die iranischen Amtsträger zu diffamieren, und sie schreibt, dass dieser Dienst mit Medienkampagnen und öffentlichem Druck versucht, die Feinde Tel Avivs ohne physische Beseitigung aus ihren Ämtern zu entfernen.

Der Bericht fügt hinzu, dass dieser Ansatz auf der Nutzung von Medien, sozialen Netzwerken, öffentlichen Ressourcen und sogar der Erstellung gefälschter Konten und der Verbreitung zielgerichteter Inhalte im Iran basiert, und dass sein Ziel es ist, das öffentliche Vertrauen in die Führer des Systems zu untergraben und es als zerbrechlich darzustellen.

Die Zeitung zitiert einen ehemaligen Beamten der genannten Einheit und betont, dass diese Art von Operationen kostengünstiger als Morde ist und langfristig eine größere Wirkung haben kann, da sie auf die „psychologische und mediale Sicherheit des Iran“ abzielt.

Laut Bericht beschränkt sich der Mossad in diesem Bereich nicht nur auf die Sammlung von Informationen, sondern arbeitet auch an der Analyse der öffentlichen Stimmung im Iran und nutzt soziale und wirtschaftliche Proteste in größerem Umfang aus, um wachsenden inneren Druck auf das System zu erzeugen.

Wie „Israel Hayom“ schreibt, hat die genannte Einheit in den letzten Jahren fortschrittliche digitale Werkzeuge entwickelt, darunter „digitale Armeen“ und „gefälschte Konten“, um das Ansehen der iranischen Amtsträger zu schädigen, und arbeitet dabei eng mit oppositionellen Medienorganisationen im Ausland zusammen, um Botschaften zur Schwächung des Bildes der Führung in Teheran zu verbreiten.