Peseschkian: Ziel der Verhandlungen ist die Durchsetzung der Rechte des Volkes und die Verteidigung der nationalen Interessen

Der Präsident erklärte: Der Iran wird niemals vor dem Feind den Kopf senken, und wenn von Dialog oder Verhandlungen die Rede ist, bedeutet das keine Kapitulation, sondern das Ziel ist die Durchsetzung der Rechte des iranischen Volkes und die Verteidigung der nationalen Interessen.

Der Präsident betonte: Das iranische Volk wird niemals vor dem Feind den Kopf senken, und wenn von Dialog oder Verhandlungen die Rede ist, bedeutet das keine Kapitulation oder keinen Rückzug, sondern das Ziel ist die Durchsetzung der Rechte des iranischen Volkes und die entschlossene Verteidigung der nationalen Interessen.