Enthüllung der feindseligen Einmischung der Vereinigten Arabischen Emirate in ein afrikanisches Land

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Quds berichteten Medienquellen unter Berufung auf sudanesische Beamte, dass Drohnen im Zusammenhang mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von Äthiopien aus starteten, den internationalen Flughafen von Khartum und seine Umgebung angegriffen haben.

In diesem Bericht heißt es: Wir haben vor Gericht verwertbare Beweise dafür. Der Sudan behält sich sein legitimes Recht vor, auf diese Aggression zu reagieren.

Zuvor hatte der Sudan bereits die Politik der VAE gegenüber seinem Land und der Region im Allgemeinen kritisiert und im Mai 2025 die Beendigung der politischen Beziehungen zu diesem Land erklärt. Mosleh Nassar, Berater des sudanesischen Premierministers, erklärte, dass die VAE das gefährlichste zerstörerische Projekt gegen die sudanesische Regierung und das sudanesische Volk sowie im weiteren Sinne gegen die gesamte Region vorantreiben.

Er fügte hinzu: Die VAE finanzieren und überwachen den Krieg im Sudan und setzen Hebel wie die Schnellen Eingreiftruppen (Milizen) ein.

Nassar sagte: Die VAE zahlen Söldnern im Sudan Geld und transportieren sie aus Afrika und anderen Kontinenten in den Sudan. Abu Dhabi versucht durch die Bildung einer offenen Koalition mit Israel, die Länder der Region zu zerteilen und den Aktionsradius der Milizen im Sudan, im Jemen und in anderen Ländern auszuweiten.

Er stellte klar: Wir erleben die Umsetzung eines Projekts der Judaisierung in der Region. Die VAE werden auf naive Weise für die Umsetzung dieses Projekts genutzt. Nach diesem Plan wurden einige sudanesische Bürger aus Darfur nach Israel verbracht, und wir erleben eine groß angelegte Verschwörung. Dieses bösartige Land hat den Krieg im Sudan vorbereitet, und wir wünschen nicht, dass es in irgendeiner Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Sudan eine Rolle spielt.