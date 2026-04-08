Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, begrüßte Oana Tujo, die Außenministerin Rumäniens, heute Mittwoch die Herbeiführung eines Waffenstillstands zwischen der Islamischen Republik Iran und Amerika.

Der Außenminister Rumäniens schrieb dazu auf X: Rumänien begrüßt diese Vereinbarung und schätzt die Bemühungen der regionalen Vermittler, insbesondere Pakistan in Zusammenarbeit mit Ägypten und der Türkei.

Er betonte weiter, dass sein Land im Rahmen der Zusammenarbeit mit seinen internationalen Partnern weiterhin Bemühungen zur Stärkung der regionalen Stabilität und Sicherheit unternehmen wird.

Oana Tujo forderte alle beteiligten Parteien auf, diesen Waffenstillstand zu respektieren.

Der Ausdruck der Hoffnung Rumäniens auf die Achtung des Waffenstillstands durch alle Parteien wurde bekannt gegeben, während das zionistische Regime seit heute Morgen den Libanon, der Teil des Tehran-Washington-Waffenstillstands war, ins Visier nahm und viele Menschen in diesem Land martyrisierte.

Nikoschordan, der Präsident Rumäniens, begrüßte ebenfalls den Waffenstillstand zwischen der Islamischen Republik Iran und Amerika und dankte Pakistan und anderen regionalen Vermittlern für ihre Bemühungen bei der Erreichung dieser Vereinbarung.