Gharibabadi: Wir werden auf jede Resolution gegen den Iran in der IAEO antworten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Minister für Rechts- und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums unseres Landes, im Gespräch mit Al-Masirah, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die volle rechtliche Verantwortung für die Aggression gegen unsere Nuklearanlagen tragen.

Er fügte hinzu: Der Mechanismus zur Wiedereinsetzung der Sanktionen (Snapback) habe nicht die erwartete Wirkung erzielt, und wir werden auf jede neue Resolution antworten, die in der Internationalen Atomenergie-Organisation gegen uns verabschiedet wird.

Gharibabadi erklärte heute am Rande einer internationalen Konferenz gegenüber Reportern: Die drei europäischen Länder haben sich durch ihr Handeln selbst aus der Diplomatie mit dem Iran ausgeschlossen. Sie sind gescheitert und wollen ihr Scheitern in Wien wiedergutmachen.

Er fuhr fort: Der Iran hat guten Willen gegenüber der IAEO gezeigt und in Kairo ein Abkommen getroffen.

Der stellvertretende Minister für Rechts- und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums stellte die Frage, was sie nunmehr anstreben, und sagte: Der Snapback hat nicht die Wirkung entfalten können, die sie erwartet hatten.