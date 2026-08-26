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US-Senator: Krieg gegen den Iran ist nutzlos und illegal

26 August 2026 - 11:02
News ID: 1857323
Source: ABNA
US-Senator: Krieg gegen den Iran ist nutzlos und illegal

Ein US-demokratischer Senator kritisierte das Vorgehen Trumps und bezeichnete die Kriegstreiberei seines Landes gegen den Iran als nutzlos.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, betonte Chris Van Hollen, US-Senator der Demokraten: Trump nutzt in eklatanter Weise den illegalen Krieg gegen den Iran aus.

Er fügte hinzu: Trump setzt fort, das Leiden des amerikanischen Volkes auszubeuten, einschliesslich der Folgen des nutzlosen Krieges gegen den Iran.

Wenige Stunden zuvor schrieb ein weiterer US-Senator, Bernie Sanders, im sozialen Netzwerk X: «Es gibt einen Grund, warum unser Status in der Welt im Niedergang begriffen ist. Trump ist gleichzeitig in einen Krieg mit dem Iran, einen Handelskrieg mit Kanada und einen Kalten Krieg mit China verwickelt und verschärft gleichzeitig die Krisen, indem er Benjamin Netanjahu stärkt.»

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