Axios: Die USA planen derzeit keine gross angelegten Militäroperationen gegen den Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, teilte das Nachrichtenportal «Axios» unter Berufung auf einen US-Beamten mit, dass Aussenminister Marco Rubio einigen seiner Amtskollegen mitgeteilt habe, dass Washington derzeit nicht beabsichtige, neue Angriffe gegen den Iran zu starten oder zu gross angelegten Militäroperationen zurückzukehren.

Laut diesem Bericht schloss Rubio gleichzeitig die Möglichkeit eines US-Angriffs für den Fall nicht aus, dass der Iran militärisch als Erster handeln sollte, und erläuterte einigen Beamten die groben Umrisse der Iran-Politik der Trump-Regierung.

Dieser US-Beamte sagte auch, dass die neue Politik Washingtons gegenüber Iran den Verzicht auf militärische Aktionen unter den gegenwärtigen Umständen und die Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks umfasse.

Er behauptete, dass Iran die Kontrolle über die Strasse von Hormus verloren habe und nun die USA diese Kontrolle innehaben.

Axios berichtete ebenfalls unter Berufung auf US-Beamte, dass die Blockade Iran seiner Öleinnahmen beraubt habe und dass in den letzten zwei Wochen auf der Insel Kharg kaum ein Tanker zu sehen gewesen sei.