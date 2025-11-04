Reaktion der Vereinten Nationen auf Trumps kriegerische Drohungen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Sputnik, forderte Farhan Haq, der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs, alle Mitgliedstaaten der Organisation auf, von Gewalt oder Drohungen gegen andere Länder abzusehen.

Diese Äußerung von Farhan Haq erfolgte als Reaktion auf die kriegerische Haltung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Nigeria unter dem Vorwand, Christen zu schützen.

Er fügte hinzu: „Unsere grundlegende Haltung ist, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gemäß dem Völkerrecht, einschließlich der Charta dieser Organisation, handeln müssen. Diese Länder dürfen keine Drohungen und Gewalt gegen andere Länder anwenden. Die Vereinten Nationen sind bereit, die Bemühungen Nigerias zur grundlegenden Lösung des Gewaltproblems in diesem Land weiterhin zu unterstützen.“

Zuvor hatte Nigeria seine Ablehnung der Drohungen Trumps erklärt und betont, dass jede Intervention dieser Art inakzeptabel und auf irreführenden Berichten über die Unterdrückung von Christen basieren würde.