Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shihab, gab der Korrespondent des hebräischsprachigen Senders „Kan“ zu, dass die Einschätzungen Tel Avivs zeigen, dass die Macht der Hisbollah in den letzten Wochen rapide zugenommen hat.

Er erklärte, dass hochrangige zionistische Beamte der Ansicht seien, dass es der Hisbollah gelungen sei, ihre militärische Infrastruktur wieder aufzubauen, insbesondere in den von ihr kontrollierten Gebieten.

Die zionistische Zeitung „Haaretz“ berichtete ebenfalls über die zunehmenden Bemühungen der Hisbollah um den Wiederaufbau ihrer Macht und schrieb, dass die Hisbollah aktiv an der Wiederherstellung ihrer Streitkräfte arbeite, insbesondere nördlich des Litani-Flusses.

Dieser zionistische Bericht behauptet, dass die Nachrichtendienstabteilung der Armee in den letzten Wochen gewarnt habe, dass die Hisbollah ernsthaft versuche, ihre militärischen Fähigkeiten und ihre Position wiederzuerlangen.

Die Erklärung der zionistischen Medien über die wachsende Macht der libanesischen Hisbollah, obwohl sie eine Vorbereitung für einen möglichen erneuten Angriff des zionistischen Regimes auf den Libanon darstellen könnte, wurde von Verantwortlichen der Hisbollah wiederholt geäußert, dass die Partei die Schäden durch die Pager-Operationen und das Martyrium ihrer Kommandeure überwunden und die Abschreckungsbilanz gegenüber dem zionistischen Regime wiederhergestellt habe.