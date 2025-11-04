Zionistischer Autor: 5 Anzeichen des Zusammenbruchs in Israel; Wir steuern auf einen politischen Zirkus zu

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Quds, veröffentlichte Daniel Haklali, ein zionistischer Experte für Verfassungs- und Strafrecht, einen Artikel auf der zionistischen Website „Times of Israel“, in dem er die „Anzeichen der Zerstörung des zionistischen Regimes“ untersuchte und schrieb, dass das derzeitige rechtsgerichtete Kabinett aufgrund seiner Verbrechen gegen die Palästinenser und des zunehmenden internen Zusammenbruchs der zionistischen Institutionen auf die völlige Zerstörung zusteuere.

Haklali erklärte, dass das erste Anzeichen dafür die täglichen Massaker seien, die die Besatzungsarmee im Gazastreifen verübe. Er wies darauf hin, dass in den letzten Tagen [nach dem Waffenstillstand in Gaza] infolge der schweren Bombardierung über hundert Palästinenser, darunter Kinder und Säuglinge, getötet (Märtyrer geworden) seien.

Er spottete über die Berichterstattung der zionistischen Medien über die „Tötung von über hundert Terroristen“ und schrieb: „Sind Kinder und Säuglinge Terroristen geworden?“

Als zweites Anzeichen dieser Zerstörung nannte Haklali das Verbergen der Gräueltaten, die die Palästinenser in Gaza erleben, durch die zionistischen Medien. Diese Medien rechtfertigen die Tötung von Zivilisten in Gaza, indem sie die Wahrheit vorsätzlich ignorieren und sie sogar verzerren.

Er betonte, dass dieselben Medien die täglichen gewalttätigen Verbrechen gegen palästinensische Familien, Hirten und Olivenernter im Westjordanland verbergen, während Soldaten der „unmoralischen israelischen Armee“ mit den Siedlern zusammenarbeiten oder durch ihr Schweigen an deren Verbrechen mitschuldig werden.

Haklali wies darauf hin, dass das dritte Anzeichen der Zerstörung in den besetzten Gebieten die absichtliche Störung des Justizsystems sei, da Netanjahus Propagandamaschine das Leben der Zeugen gegen ihn im Gerichtsprozess zur Hölle gemacht habe. Gleichzeitig versuche er, den Gerichtsprozess mit falschen Zeugen zu manipulieren. Er bezeichnete diese systematische Verzerrung als Teil eines korrupten Systems, das die Unabhängigkeit der Justiz des zionistischen Regimes untergräbt und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tritt.

Das vierte Anzeichen sah er in dem anhaltenden Zusammenbruch der Kabinettsinstitutionen durch korrupte Gesetze, deren Ziel die Schaffung einer Diktatur und die Immunität Netanjahus vor Strafverfolgung sei.

Er warnte, dass Israel auf einen „politischen und juristischen Zirkus“ zusteuere, der alle Gleichgewichte zerstören werde. Dies setze sich fort mit der Ernennung eines „Schau“- und schwachen Generalstaatsanwalts, um das laufende Gerichtsverfahren zu stoppen.

Der zionistische Autor fügte hinzu, dass das fünfte Anzeichen die vollständige Beherrschung der Exekutive und Legislative durch Netanjahu und seine Annäherung an die vollständige Beherrschung der Justiz sei.

Er stellte klar, dass die zukünftige Knesset den Politikern die absolute Macht bei der Ernennung der Richter des Obersten Gerichtshofs geben werde, was bedeute, dass Netanjahu nicht abgesetzt werde und bis 2026 an der Macht bleiben werde.

Abschließend schrieb Haklali, dass das Geschehene kein Witz sei, sondern eine Realität, die auf eine Katastrophe zusteuert. Er fügte hinzu, dass die Gräueltaten in Gaza und im Westjordanland und der Zusammenbruch Tel Avivs infolge der Diktatur eine „katastrophale Kombination“ bildeten.