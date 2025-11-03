Frankreichs Budget 2026 in der Sackgasse; Lecornu zwischen Steuerkrise und Sturzgefahr

Amirhossein Moghimi: Während die Prüfung des Haushaltsgesetzentwurfs für 2026 in der französischen Nationalversammlung in ihre kritische Phase eingetreten ist, haben heftige Differenzen zwischen den Parteien die Regierung von Sebastian Lecornu mit einer politischen Krise konfrontiert. Die Debatten um „Steuergerechtigkeit“, die Immobilien- und Erbschaftssteuer sowie unerwartete Abstimmungen der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) haben die Verabschiedung des Haushalts in ein ungewisses Licht gerückt.

Am Montagmorgen nahm die Nationalversammlung die Prüfung des „Einnahmen“-Teils des Haushaltsentwurfs für 2026 wieder auf. Über 2400 Änderungsanträge warten noch auf ihre Behandlung, und die Regierung hat intensive Konsultationen aufgenommen, um ihre fragile Mehrheit im Parlament zu erhalten. Premierminister Sebastian Lecornu trifft sich heute mit den Fraktionsvorsitzenden, um einen Weg zur Beruhigung der Lage und zur Fortsetzung des Verabschiedungsprozesses des Haushalts zu finden. Sollte die Pattsituation anhalten, könnte die Haushaltsprüfung vorübergehend ausgesetzt werden und die Abgeordneten sich dem Sozialversicherungsgesetzentwurf zuwenden.

Im Zentrum dieser Auseinandersetzungen steht die Debatte um die „Steuergerechtigkeit“, einschließlich vorgeschlagener Reformen der Steuer auf Wertsteigerungen von Immobilien und der Erbschaftssteuer. Die Regierung versucht, neue Einnahmen zur Deckung des Haushaltsdefizits zu erzielen, doch stoßen diese Maßnahmen auf breiten Widerstand innerhalb und außerhalb des Parlaments.

Inmitten dessen überraschte die mit Marine Le Pen verbundene Partei Rassemblement National die politischen Beobachter, indem sie in den letzten 24 Stunden für eine Erhöhung der neuen Steuern um insgesamt 34 Milliarden Euro stimmte. Diese Partei, die normalerweise gegen Steuererhöhungen ist, bildete diesmal eine temporäre Koalition mit den Sozialisten, den Zentristen (MoDem) und der Liot-Gruppe und unterstützte die Annahme einer Änderung zur Umwandlung der Immobilienvermögenssteuer (IFI) in eine Steuer auf nicht-produktives Vermögen.

Dieser Schritt half der Regierung zwar nicht, demonstriert aber die Instabilität und unvorhersehbare Zusammensetzung der parlamentarischen Koalitionen in Frankreich. Drei Wochen nach seiner Bestätigung im Amt des Premierministers steht Sebastian Lecornu nun vor seiner schwierigsten politischen Prüfung. Er sagte der Zeitung Le Parisien: „Es ist ein Ausdauerlauf, bei dem wir jederzeit stürzen können.“

Lecornu betonte realistisch, dass das Überleben seiner Regierung von der Entscheidung der Opposition abhängt und dass, wenn diese die Regierung stürzen wolle, dies geschehen werde. Die Regierung versucht, ein Gleichgewicht zwischen Steuergerechtigkeit, der Zufriedenheit der Mittelschicht und politischer Stabilität herzustellen, doch die aktuelle Atmosphäre im Parlament zeigt, dass es keine stabile Koalition gibt, um diese kritische Phase zu überwinden. Sollten die heutigen Verhandlungen des Premierministers mit den Fraktionschefs keine Ergebnisse bringen, wäre das Szenario einer vorübergehenden Aussetzung des Haushalts oder sogar des Sturzes der Regierung nicht unerwartet.