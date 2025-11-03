Flugstopp in Norddeutschland nach Eindringen einer unbekannten Drohne

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Maalomah“ wurde der Flugverkehr am Flughafen Bremen (Deutschland) gestoppt, nachdem eine unbekannte Drohne in der Nähe des Flughafens gesichtet worden war.

Die deutsche Polizei gab bekannt, dass die besagte Drohne gestern Abend in der Nähe dieser Stadt in Norddeutschland gesichtet wurde, woraufhin der Flugbetrieb an diesem Flughafen vorübergehend eingestellt wurde.

Obwohl der Flugbetrieb am Flughafen Bremen eine Stunde später wieder aufgenommen wurde, wurde die Anzahl der aufgrund der Drohnensichtung gestrichenen oder umgeleiteten Flüge nicht bekannt gegeben.

Auch am Freitag wurde der Flugverkehr am Flughafen Berlin wegen der Sichtung einer Drohne für 2 Stunden unterbrochen.