Trump droht Putin!

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf „The Telegraph“ beruft, drohte Donald Trump, der US-Präsident, seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, die Ukraine mit Tomahawk-Raketen zu beliefern, falls er nicht auf ein Ende des Ukraine-Krieges hinarbeite.

Trump teilte Reportern mit, dass er während aufeinanderfolgender Wochenendgespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dessen Bitte um Tomahawk-Raketen besprochen habe.

Er fügte hinzu: „Sehen Sie, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, habe ich beschlossen, ihnen Tomahawks zu schicken. Die Tomahawk ist eine wunderbare und sehr offensive Waffe. Und ehrlich gesagt, Russland braucht so etwas nicht.“

Die Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von etwa 2500 Kilometern und sind in der Lage, Ziele tief im russischen Territorium, einschließlich der Hauptstadt Moskau, anzugreifen.

Trump fügte hinzu, dass die USA diese Raketen nicht direkt an die Ukraine verkaufen würden, sie aber über die NATO an die Ukraine liefern könnten.

Er sagte: „Ja, vielleicht sage ich Putin, dass wir es tun werden, wenn der Krieg nicht beigelegt wird. Vielleicht auch nicht. Wollen sie (Russland), dass Tomahawks auf sie zufliegen? Das glaube ich nicht.“

Trump beschrieb die Tomahawk-Rakete als einen „neuen Schritt der Aggression“, sagte aber, dass ein solcher Schritt Moskau helfen könnte, sich in Richtung Frieden zu bewegen. Er fügte hinzu: „Ich denke wirklich, wenn Putin das beilegt, wird es fantastisch sein. Wenn er es nicht tut, wird es nicht gut für ihn sein.“