Beginn der zweiten Phase der Gefangenenfreilassung; Rotes Kreuz übernimmt zionistische Gefangene

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Reuters beruft, hat das Rote Kreuz, das vor wenigen Minuten am Ort der zweiten Phase der Freilassung zionistischer Gefangener in Khan Yunis angekommen ist, die restlichen Gefangenen in Empfang genommen.

Diese Operation hat vor wenigen Minuten im Süden des Gazastreifens begonnen.

Medienquellen des zionistischen Regimes berichteten, dass das Rote Kreuz eine Reihe dieser Gefangenen übernommen hat und sie sich auf dem Weg in die besetzten Gebiete befinden. Der Sender Al Mayadeen berichtete ebenfalls unter Berufung auf hebräischsprachige Medien, dass das Rote Kreuz 13 zionistische Gefangene übernommen hat. Damit haben die palästinensischen Widerstandskräfte 20 lebende Gefangene des zionistischen Regimes übergeben.