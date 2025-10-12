China warnt die USA vor Zoll-Ultimaten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, die sich auf Russia Today beruft, betonte das chinesische Handelsministerium in einer Erklärung, die sich auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump bezieht, 100-prozentige Zölle auf chinesische Importe zu erheben, dass Peking diesen Drohungen nicht nachgeben werde.

Trump hatte kürzlich unter Verweis auf Chinas jüngste Beschränkungen des Exports seltener Mineralien (lebenswichtige Materialien, die für die Herstellung von Produkten von Smartphones bis hin zu Kampfflugzeugen benötigt werden) erklärt, er beabsichtige, 100-prozentige Zölle auf chinesische Importe zu erheben.

Das chinesische Handelsministerium erklärte: „Chinas Position im Handelskrieg ist konstant; wir streben ihn nicht an, haben aber auch keine Angst davor.“

Der erneute Streit zwischen Peking und Washington könnte das mögliche Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des Gipfels der „Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)“ in Südkorea Ende Oktober oder Anfang November überschatten.

Viele sehen dieses Treffen als eine Gelegenheit, den Dialog zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten der Welt wiederzubeleben. Trump hat den größten Teil dieses Jahres damit verbracht, Zölle gegen Handelspartner Washingtons zu verhängen, um Zugeständnisse von ihnen zu erzwingen. China hat sich jedoch geweigert, nachzugeben, und hat sich auf seine wirtschaftlichen Hebel gestützt, um dem Druck der USA zu widerstehen.

In einem anderen Teil der Erklärung schrieb das chinesische Handelsministerium: „Absichtliche Drohungen mit höheren Zöllen sind nicht der richtige Weg, um mit China umzugehen. Wenn die USA auf dem falschen Weg beharren, wird China definitiv entschlossene Maßnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte und Interessen zu schützen.“

China und die USA haben sich gegenseitig beschuldigt, den Handelsstillstand durch die Einführung neuer Beschränkungen zu verletzen. Trump hat Peking vorgeworfen, „feindseliger zu werden“ und behauptet, China habe „die Welt als Geisel genommen“, indem es den Zugang zu seltenen Mineralien eingeschränkt habe.

Neue chinesische Exportbestimmungen verlangen nun von ausländischen Unternehmen, vor dem Export von Waren, die in China abgebaute seltene Mineralien enthalten (auch in geringen Mengen), eine Sondergenehmigung einzuholen.

Die USA und China hatten im August eine Verlängerung des Zollstillstands vereinbart. Gemäß dem 90-tägigen Stillstand wurden die US-Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30 Prozent und die chinesischen Zölle auf US-Waren von 125 auf 10 Prozent gesenkt. Dieser Stillstand läuft im November aus.