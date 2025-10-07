Italienischer Aktivist der „Flottille der Standhaftigkeit“ konvertiert zum Islam

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna konvertierte der italienische Aktivist Tommaso Portolazzi zum Islam, nachdem er als Teil der „Flottille der Standhaftigkeit“ aufgebrochen war, um die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, und von zionistischen Soldaten festgenommen wurde.

Laut Alsumaria News sagte Portolazzi: „Ich habe diese Reise aus Liebe zum palästinensischen Volk begonnen, und dies war ein geeigneter Moment, um eine solche Entscheidung zu treffen.“

Der italienische Aktivist berichtete über die Details seiner Festnahme, nachdem sich die „Flottille der Standhaftigkeit“ der Küste von Gaza näherte: „Ich und andere Aktivisten wurden während der dreitägigen Haft in Israel misshandelt; wir wurden gewalttätig behandelt und uns wurde Wasser, Schlaf und grundlegende Bedürfnisse vorenthalten.“

Über den Moment, als er beschloss, Muslim zu werden, sagte Portolazzi: „Ich war mit acht muslimischen Aktivisten aus der Türkei und Malaysia in einer Zelle. Eines Morgens, als sie beteten, stürmten Polizeikräfte die Zelle, und ich empfand ihr Verhalten als unmenschlich und versuchte, Widerstand gegen sie zu leisten, weil diese Aktion der Polizei eine Beleidigung ihrer Überzeugungen war. Danach sprach ich mit meinen Zellengenossen, und sie schlugen mir vor, das Schahāda (Glaubensbekenntnis) auszusprechen. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass dies das Richtige war, und ich erklärte meine Konvertierung zum Islam motiviert durch die Liebe zum palästinensischen Volk.“

Portolazzi erklärte, dass das Erste, was er nach seiner Rückkehr nach Rom tun werde, sei, eine Moschee aufzusuchen und seine Konvertierung zum Islam offiziell zu bestätigen. Er forderte auch die italienische Regierung auf, eine entschlossene Haltung einzunehmen, um die Hilfe für Israel einzustellen, einschließlich des Verkaufs von Waffen an das Land.