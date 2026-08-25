Hamas: Die Zerstörung des UNRWA-Hauptquartiers in Jerusalem ist ein Kriegsverbrechen

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum erklärte die Islamische Widerstandsbewegung Hamas in einer Stellungnahme, dass die Zerstörung des Zentrums des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) in Kafr Aqab im Norden des besetzten Jerusalems eine Fortsetzung der organisierten andauernden Aggression des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk, einen offenen Angriff auf eine mit der UNO verbundene Einrichtung und eine offene Herausforderung der UN-Resolutionen und internationalen Abkommen darstellt.

Die Bewegung fügte hinzu, dass die anhaltende Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft und der UNO sowie das Fehlen einer echten Reaktion auf die wiederholten Verbrechen des zionistischen Regimes, was Missachtung des internationalen Systems zeigt, dieses Regime ermutigen, die Aggression fortzusetzen, gewalttätige Politik durchzusetzen und internationale Verträge und Gebräuche weiter zu verletzen.

Die Hamas verurteilte diese Handlung und forderte die internationale Gemeinschaft und die UNO auf, sofort einzugreifen, um diese Aggressionen zu stoppen, und Straf- und Abschreckungsmaßnahmen gegen das zionistische Regime zu ergreifen.

Die Bewegung betonte auch die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und der UNO, das UNRWA zu schützen und die Fortsetzung seiner Tätigkeit zu ermöglichen – eine Einrichtung, die ein internationaler Zeuge für das Problem der palästinensischen Flüchtlinge und ihr unveräußerliches Recht auf Rückkehr in ihre Häuser und in die Gebiete ist, aus denen sie von zionistischen Gruppen zwangsvertrieben wurden.