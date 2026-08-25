Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ versuchte Donald Trump, der US-Präsident, der aufgrund seiner kostspieligen Aggression gegen den Iran mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat und nicht mehr in der Lage ist, sich einem anderen Land entgegenzustellen, einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea zu verfolgen.

Der US-Präsident veröffentlichte heute, am Dienstag, eine Botschaft auf seiner persönlichen Seite auf Truth Social und behauptete: „Angesichts meiner sehr guten Beziehung zu Kim Jong-un, dem Führer Nordkoreas, war ich nicht erfreut darüber, dass die Vereinigten Staaten vor langer Zeit der Teilnahme an gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea zugestimmt hatten.“

Donald Trump behauptete dann: „Diese Übungen sind nicht nur kostspielig – wobei der Großteil der Kosten (wie üblich!) von den USA getragen wird –, sondern senden auch eine völlig unangemessene und feindselige Botschaft an ein Land, das sich während der gesamten Präsidentschaft von Donald J. Trump nicht bedrohlich und respektvoll verhalten hat.“

Anschließend behauptete er: „Da es bereits zu spät war, diese Übungen abzusagen, habe ich Verteidigungsminister Pete Hegseth angewiesen, den Umfang dieser gemeinsamen Militärübungen erheblich zu reduzieren!“

Trump enthüllte seine wahre Motivation hinter diesem scheinbar freundlichen und trügerischen Ansatz gegenüber Nordkorea: „Auch wenn dies vielleicht etwas unzusammenhängend (?) erscheint, habe ich kürzlich den Präsidenten Südkoreas gefragt, ob er bereit wäre, sich uns bei der nuklearen Abrüstung der Islamischen Republik Iran anzuschließen, und er antwortete: ‚Nein, danke.‘“