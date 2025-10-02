Pakistans Ideologie ist die Nichtanerkennung Israels

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – betonte Hojjatoleslam wal-Moslemin Shabbir Hassan Meisami, Generalsekretär des Rates der schiitischen Ulemas von Pakistan: „Die Ideologie Pakistans ist die Nichtanerkennung Israels, und jeder, der dies tut, wird als Verbrecher gegen die Ideologie Pakistans und seinen Gründer betrachtet.“

Er erklärte, dass Palästina vom Meer bis zum Fluss den Palästinensern gehört, und fügte hinzu: „Die Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump können die gesamte Region in Brand setzen.“

Shabbir Hassan Meisami fügte hinzu: „Die Unterstützung des sogenannten Friedensplans von Trump durch den Premierminister Pakistans ist ein offener Verrat am Blut des palästinensischen Volkes und ein Verrat an den Idealen des Gründers Pakistans, Muhammad Ali Jinnah. Er hatte klar erklärt, dass Israel ein usurpatisches und illegitimes Regime ist und Pakistan es niemals anerkennen wird.“

Er wies darauf hin: „Das pakistanische Volk hat eine entschlossene Haltung: Palästina muss ein völlig freier und unabhängiger Staat mit Al-Quds (Jerusalem) als Hauptstadt sein. Jeder gefälschte Friedensplan oder die Zwei-Staaten-Formel ist Betrug, List und steht im Widerspruch zu unserer Identität und unseren religiösen Grundlagen.“